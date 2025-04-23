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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Metrobüste Panik Yarattı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Metrobüste Panik Yarattı
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme metrobüste yakalanan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. Depremin etkisiyle metrobüs büyük bir sarsıntı yaşadı.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme metrobüste yakalananların panik anları kameraya yansıdı. Görüntüde vatandaşların sarsıntıyla birlikte büyük şok yaşadıkları, aracın ise beşik gibi sallandığı görülüyor.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme bazı vatandaşlar metrobüste yakalandı. Aracın durduğu sırada metrobüse binmek veya inmek isteyenler sarsıntının etkisiyle büyük bir şok yaşadı. Araç depremin şiddetiyle beşik gibi sallandı. Dengesini kaybeden bir vatandaşın ise düşmek üzere olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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