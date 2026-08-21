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İstanbul’da 5 ilçede 5 milyon TL’lik yankesicilik operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul’da 5 ilçede 5 milyon TL’lik yankesicilik operasyonu: 20 gözaltı
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İstanbul’da 5 ilçede turistlere yönelik yankesicilik yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 5 ilçede turistlere yönelik yankesicilik yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında mağdurları 5 milyon TL zarara uğraştığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerinde bulunan toplu taşıma araçlarında, özellikle yabancı turistlere yönelik yankesicilik olaylarının gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

5 milyon TL çalındığı ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanmak suretiyle 25 ayrı yankesicilik suçuna karıştıkları belirlenmiş, mağdurları yaklaşık 5 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi. 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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