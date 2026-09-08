Haberler

İstanbul’da 3 farklı suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da işletmelere yönelik kurşunlama, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen 3 farklı yeni nesil suç örgütüne düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da işletmelere yönelik kurşunlama, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen 3 farklı yeni nesil suç örgütüne düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik 3 kurşunlama, 1 tehdit ve 1 kasten yaralama olayına karıştıkları belirlendi. Ayrıca planlanan bir kurşunlama eyleminin de gerçekleşmeden engellendiği bildirildi.

Polis ekiplerince 8 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü! Atlas Çağlayan'ın katili için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü
Orman yangınlarında son durum: 3 noktadan iyi haber geldi

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Para transferleri tek tek incelendi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Mladiç için askeri tören düzenlenmesine tepki

Bu görüntülere en sert tepki Türkiye'den
Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Bu ne hal Hakan?
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı

Sızdırılan ses kaydı şehri karıştırdI