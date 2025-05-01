Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı

"Tarihi" anlaşma tamam! 2 ülke imzayı kameralar önünde attı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! Bazı metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İstanbul'da 1 Mayıs için Güvenlik Önlemleri: Bazı Yollar Kapatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'na güvenlik bariyerleri yerleştirildi ve polis tedbirleri artırıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Kutlamalara kapalı olan meydana çok sayıda polis bariyeri sevk edilmişti. Gece saatlerinde kısmen yollar da kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, gece Taksim Meydanı'na çıkan yollar da kısmen kapatılmaya başlandı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

Emek ve Dayanışma Günü kapsamında görevli polisler de görev bölgelerine gelmeye ve konuşlanmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.