Ahbap Derneği'ne soruşturma: Haluk Levent dahil 13 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı