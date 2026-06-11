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CHP'li vekilin oğlu uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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