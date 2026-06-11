CHP'li vekilin oğlu uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı