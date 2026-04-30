İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail donanmasının Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yol çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımızla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12-13. maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'eziyet' suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
