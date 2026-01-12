Haberler

Çatalca'da evlerin ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı

İstanbul Çatalca'da etkili olan kar yağışı sonrası evlerin ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında kar yağışı bölgedeki yaşamı etkiledi.

İstanbul Çatalca'da etkili olan kar yağışında evlerin ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Çatalca kar yağışı etkili oldu. Çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
