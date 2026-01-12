Çatalca'da evlerin ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı

İstanbul Çatalca'da etkili olan kar yağışında evlerin ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Çatalca kar yağışı etkili oldu. Çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. - İSTANBUL