İstanbul Çatalca'da İş Makinesi Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

İstanbul Çatalca'da kepçe operatörünün hayatını kaybettiği korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çatalca ilçesine bağlı Karacaköy Mahallesi'ndeki özel bir kum ocağında meydana gelen olayda, kum alma çalışması sırasında meydana çökmede, iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, balçık alana devrilmiş, araç içerisindeki operatör Eyüp Filiz, balçıkta kaybolmuştu. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından operatörün cansız bedenine ulaşılmıştı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İş makinesi balçığa böyle gömüldü

Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş makinesinin bir süre sonra devrilerek battığı görülüyor. - İSTANBUL