Çatalca'da korkutan ev yangını
İstanbul Çatalca'da bir evin tadilatı sırasında çıkan elektrik kaynaklı yangın, patlama ile birlikte büyüdü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Çatalca'da tek katlı bir evin tadilatı sırasında iddiaya göre elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangın saat 14.30 sırlarından Çatalca ilçesi Örencik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tek katlı bir evde tadilat işlemleri yapıldığı sırasında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın sırasında patlama
Yangın sırasında evde patlama da meydana geldi. Patlama ve yangın anları cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı söylenirken, itfaiye tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL