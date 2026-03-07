Haberler

Çatalca'da korkutan ev yangını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çatalca'da bir evin tadilatı sırasında çıkan elektrik kaynaklı yangın, patlama ile birlikte büyüdü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Çatalca'da tek katlı bir evin tadilatı sırasında iddiaya göre elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın saat 14.30 sırlarından Çatalca ilçesi Örencik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tek katlı bir evde tadilat işlemleri yapıldığı sırasında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın sırasında patlama

Yangın sırasında evde patlama da meydana geldi. Patlama ve yangın anları cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı söylenirken, itfaiye tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Doktor, hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor: Bana 'Şükretmeyi' öğretti

Hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor