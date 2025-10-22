Haberler

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden ceza kararına itiraz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fatma Zehra Kınık Demir'in 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozarak yeni bir karar verdi.

Beykoz'da 9 Temmuz'da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık'ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Ceza Dairesi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ceza alan Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
