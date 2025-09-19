Haberler

İstanbul Boğazı'nda Çarpışma: Kaptanlar Gözaltında

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi ile yolcu motorunun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak iki kaptan gözaltına alındı ve soruşturma başladı.

İstanbul Boğazı'nda Üsküdar'a yanaşmakta olan yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucu 12 kişi yaralanırken, Üsküdar İskelesi'ne yanaşan motordaki yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından ARTVİN isimli kuru yük gemisi römork ile Büyükdereye çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gemi ve yolcu motorunun iki kaptanı gözaltına alındı. - İSTANBUL

