İstanbul Boğazı'nda Çarpışma: Kaptanlar Gözaltında

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi ve yolcu motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gemi ve yolcu motorunun kaptanları gözaltına alındı.

İstanbul Boğazı'nda Üsküdar'a yanaşmakta olan yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucu 12 kişi yaralanırken, Üsküdar İskelesi'ne yanaşan motordaki yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından ARTVİN isimli kuru yük gemisi römork ile Büyükdereye çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gemi ve yolcu motorunun iki kaptanı gözaltına alındı. - İSTANBUL