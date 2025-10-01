Haberler

İstanbul Beşiktaş'ta Yangın: Şebnem Bozoklu'nun Evi de Etkilendi

İstanbul Beşiktaş'ta Yangın: Şebnem Bozoklu'nun Evi de Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta bir ahşap binada çıkan yangın, çevresindekilere de sıçrayarak 4 binanın zarar görmesine yol açtı. Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evi yangından etkilendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangın çevresindeki 3 binaya sıçradı. İki bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, etkilenen binalardan birinin oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıkmış ve yanan ahşap bina yol kenarında park halinde olan aracın üzerine devrilmişti.

Şebnem Bozoklu'nun ev yangından etkilendi

Ahşap binada çıkan yangın, bitişiğindeki 3 binaya da sıçramıştı. Toplamda 4 bina zarar görürken, 2 bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen binalardan birinin oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait olduğu öğrenildi.

Ahşap bir binanın alev aldığını ardından yangının yan binalara sıçradığını söyleyen Murat Işık, "İtfaiye aracının buradan geçtiğini gördüm. Ahşap bir bina alev almıştı. Bir süre geçtikten sonra alev yan binalara sıçradı. İyi tarafı can kaybı olmadı. Şebnem Hanım'ın orada bir evi olduğunu duydum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.