Saldırganlar kiralık aracı geri vermemiş: Teslim süresi dün dolmuş

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislerle çatışmaya giren saldırganların kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı ve teslim süresinin dün akşam dolduğu belirlendi.

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan şüphelilerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, saldırganların olay yerine geldiği aracın izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesine uzandı. Şüphelilerden Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralanan aracın, sözleşmeye göre 6 Nisan Pazartesi (dün) aynı saatte teslim edilmesi gerektiği tespit edildi. Teslim süresi geçmesine rağmen aracı iade etmeyen şüphelilerin bugün eylemi gerçekleştirdikleri anlaşıldı. - KOCAELİ

