Haberler

Saldırganlar kiralık aracı geri vermemiş: Teslim süresi dün dolmuş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polisle çatışan saldırganların kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kiralandığı belirlendi. Olayda bir saldırgan öldü, iki yaralı yakalandı.

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislerle çatışmaya giren saldırganların kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı ve teslim süresinin dün akşam dolduğu belirlendi.

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan şüphelilerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, saldırganların olay yerine geldiği aracın izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesine uzandı. Şüphelilerden Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralanan aracın, sözleşmeye göre 6 Nisan Pazartesi (dün) aynı saatte teslim edilmesi gerektiği tespit edildi. Teslim süresi geçmesine rağmen aracı iade etmeyen şüphelilerin bugün eylemi gerçekleştirdikleri anlaşıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

