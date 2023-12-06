Üye Girişi
Haberler

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda Köpeğe Şiddet

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda inşaat işçisi bir şahıs bahçede bulunan bir köpeği darbetti. Polis şahsa para cezası keserken, köpek koruma altına alındı.

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda inşaat işçisi bir şahıs bahçede bulunan bir köpeği, darbetti. O esnada telefonla konuşan bir kişi ise şiddeti görmezden geldi. Harekete geçen polis şahsa 4 bin 554 TL idari para cezası kesilirken, köpek koruma altına aldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Basın Ekspres yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda inşaat işçisi Ömer A. (37) bir köpeğe tekmeyle saldırdı. Uzun süre köpeğe şiddet uygulamaya devam eden şahsı gören ve telefonla konuşan bir başka şahıs ise sesini çıkarmadan yaşanan şiddeti görmezden geldi.

Köpek korumaya alındı, şahsa para cezası kesildi

Olayın ardından ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi sonucunda 'Pointer' cinsi köpeğin çipli olduğunun anlaşılması üzerine belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Hayvana şiddet uygulayan şahıs ise "Hayvana kötü davranma ve dövme" suçundan 4 bin 554 TL para cezası aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Basın Ekspres Yolu İstanbul Hayvan Hakları İnsan Hakları Güvenlik Ceza İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title