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İstanbul Başakşehir'de İETT Otobüsü Alev Alev Yanarak Kül Oldu

İstanbul Başakşehir'de İETT Otobüsü Alev Alev Yanarak Kül Oldu
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İstanbul Başakşehir'de 79 B Kayaşehir - Bakırköy seferini yapan İETT otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yolcular panikle dışarı çıkarken, yaralanan olmadı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü alt geçitte alev alev yandı. Otobüs küle dönerken, yolculardan yaralanan olmadı.

79 B Kayaşehir - Bakırköy seferini yapan 34 TP 7711 plakalı İETT otobüsü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçicinde motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü etkisi altına aldı. Otobüs içerisinde bulunan yolcular panik halde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otobüs küle döndü. Daha sonra otobüs kontrollü şekilde kaldırıldı. Alev alev yanan otobüs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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