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İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarparak sürücüyü yaraladı

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İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarparak sürücüyü yaraladı Haber Videosunu İzle
İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarparak sürücüyü yaraladı
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İstanbul Bakırköy'de saat 20.00 sıralarında 34 GIG 364 plakalı motosikletin sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi ile Yeşilyurt İstasyon Caddesi'ndeki yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GIG 364 plakalı motosiklet sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyere çarpan motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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