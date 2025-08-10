İstanbul Bağcılar'da 15 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

İstanbul Bağcılar'da 15 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen iki vatandaş tedavi edildi.

İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği bina kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak üzerinde bulunan 15 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üst katlarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar binadan tahliye edilirken alevlere müdahale edildi.

2 vatandaş dumandan etkilendi

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın anını gören vatandaşlar ise yaşanan panik sonrasında gözyaşlarına hakim olmadı. Yanan apartmanda yaşayan Zülfikar Korkmaz, uyandıklarında dumanları görünce dışarıya çıktıklarını belirtti. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
