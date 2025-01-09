İstanbul Avcılar'da Yangın Paniği: Dairelere Sıçradı

İstanbul Avcılar'da iki bina arasında çıkan yangın dairelere sirayet etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan korku saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bulunan iki bina arasındaki boşlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler, birinci ve ikinci katta bulunan dairelere sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu dairelerde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL