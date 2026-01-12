Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
İstanbul Avcılar'da uyuşturucu imalatı yapılan adrese yapılan operasyonda 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
- Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Adreste 250 kilogram katkı maddesi, 700 bin adet boş kapsül ve 7 adet üretim makinesi bulundu.
İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda,uyuşturucu imalatı yapılan adreste 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç ve çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE BASKIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar'da bir adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
3 MİLYON 350 BİN ADET ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ecza hapı, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.