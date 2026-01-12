Haberler

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
İstanbul Avcılar'da uyuşturucu imalatı yapılan adrese yapılan operasyonda 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
  • Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
  • Adreste 250 kilogram katkı maddesi, 700 bin adet boş kapsül ve 7 adet üretim makinesi bulundu.

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda,uyuşturucu imalatı yapılan adreste 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç ve çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar'da bir adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

3 MİLYON 350 BİN ADET ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ecza hapı, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsmail Atış:

Ürettiklerinden verip ibret olsun Diye videosunu bilbort ekranlarında yayınlamak gerek uyuşturucu ölüdür üretenler de böyle ölur diye

