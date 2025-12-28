Avcılar'da minibüs alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki minibüs bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-717 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki minibüsün motoru kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü minibüsü park edip inerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL