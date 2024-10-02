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İstanbul Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

İstanbul Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Bonzai Ele Geçirildi
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İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi yakalanırken, 4 kilo 580 gram bonzai ve 21 bin 630 TL para ele geçirildi. U.E. isimli şahıs tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 4 kilo 580 gram bonzai, 7 adet fişek, 21 bin 630 TL para ele geçirildi.

İstanbul Arnavutköy ilçesi İslambey mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 29.09.2024 günü düzenlenen operasyonda U.E., C.U., D.Ü., D.T., K.Y., F.K. ve M.G. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 kilo 580 gram bonzai, 7 adet fişek, 21 bin 630 TL para ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen U.E.(19) isimli şahsın "Hırsızlık" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından geçmiş döneme ait çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Yakalanan C.U., D.Ü., D.T., K.Y., F.K. ve M.G. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı. U.E. isimli şahıs ise 30.09.2024 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak sucundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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