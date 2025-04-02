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İstanbul Arnavutköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

İstanbul Arnavutköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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İstanbul Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol E. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen Fatih A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada sürücüler ile Ege Han A. ve İlhan Özkan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı İlhan Özkan hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Birol E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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