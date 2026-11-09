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İstanbul Arnavutköy'de yolcu minibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 10 yaralı! Kaza anı kamerada

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İstanbul Arnavutköy'de yolcu minibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 10 yaralı! Kaza anı kamerada Haber Videosunu İzle
İstanbul Arnavutköy'de yolcu minibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 10 yaralı! Kaza anı kamerada
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İstanbul Arnavutköy'de Hadımköy Caddesi'nde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı. Kazada minibüs yolcusu Çiğdem Çiftçi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Arnavutköy'de Hadımköy Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
  • Kazada hayatını kaybeden kişi minibüste yolcu olarak bulunan Çiğdem Çiftçi oldu.
  • Yaralanan 10 kişiden Hanefi Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Arnavutköy'de hatalı sollama yaptığı ileri sürülen yolcu minibüsünün karşı yönden gelen tırla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATALI SOLLAMA İDDİASI

Kaza, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hadımköy istikametine seyir halinde olan Yusuf Arslan yönetimindeki 34 LHY 69 plakalı çekici ve buna bağlı 34 MUE 465 plakalı dorseye, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Davut D. idaresindeki 34 LAC 346 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Çarpışmanın ardından kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün içinde sıkışan yolcuları bulundukları yerden kurtardı.

YOLCULARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüsteki yolculardan Çiğdem Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Songül T., Büşra B., Gamze İ., Hacer K., Evin İ., Sonay A., Şenay P., Fahriye A., Hanefi Ç. ve Mustafa C. de yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir ve Arnavutköy'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hanefi Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza nedeniyle Hadımköy Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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