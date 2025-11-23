İstanbul Arnavutköy'de Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı. Daha önce de sık sık kazaların yaşandığı Sarı Orkide Sokak ile Leyla Sokak kesişiminde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sarı Orkide Sokak ve Leyla Sokak kesişimde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralının kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde iki aracın kafa kafaya çarpıştıktan sonra savrulduğu görüldü. Öte yandan aynı noktada daha önce de kazaların meydana geldiği öğrenildi. - İSTANBUL