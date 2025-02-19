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İstanbul Arnavutköy'de Kar Yağışı Yolları Beyaza Bürüdü

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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda başlayan kar yağışı, Arnavutköy Tayakadın Yassıören caddesinde yolları beyaza bürüdü. Bir araç yolda kaldı, sürücüsü dikkatli bir şekilde geri giderek aracını kurtardı.

İstanbul Arnavutköy'de yollar beyaza büründü, bir araç yolda kaldı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı başladı. Arnavutköy Tayakadın Yassıören caddesi'nde yollar beyaza büründü. Bir araç yolda kaldı. Zor anlar yaşayan araç sürücüsü dikkatli bir şekilde geri giderek aracını kurtarmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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