İstanbul Arnavutköy'de Fabrika Yangını: 50 Bin Metrekarelik Alan Kül Oldu

İstanbul Arnavutköy'de 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 2 katlı bir fabrikada yangın çıkmıştı. Küle dönen fabrika havadan görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi'nde 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 2 katlı bir fabrikada gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekarelik bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve emniyet ekibi sevk edildi. Yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki iş yerlerine sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Şu ana kadar çevredeki iş yerlerine sirayet etmediği öğrenilirken, ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti. Yangına 59 itfaiye aracı ve 162 personel müdahale etti. Ayrıca AFAD'dan 1 araç 3 personel, emniyetten 5 araç 10 personel ve 112 sağlık ekiplerinden 2 ambulans ile 6 personel bölgede görev yaptı. Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, gece boyunca olay yerinde çalışmaları takip etti. Sabah saatlerinde yangının kontrol altına alınmasının ardından, fabrikanın hasar gören bölümleri drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın büyük bir bölümünün tamamen küle döndüğü, yalnızca demir yığınlarının kaldığı görüldü.

Fabrikanın önünden geçen Abdullah Gül Caddesi, yangın nedeniyle trafiğe kapatılırken, fabrika çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor. - İSTANBUL