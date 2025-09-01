İstanbul Arnavutköy'de Çayırlık Alanda Yangın

İstanbul Arnavutköy'de Çayırlık Alanda Yangın
Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak iki gecekondu ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de çayırlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek önce iki gecekonduya ardından ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın dronla görüntülendi.

Yangın, Arnavutköy Tayakadın Mahallesi Hurma Sokak üzerinde bulunan çayırlık arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, çevrede bulunan iki gecekonduyu sardıktan sonra ormanlık alana ulaştı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi'den itfaiye ekipleri ile orman muhafaza ekipleri sevk edildi. Çok sayıda personelin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarını endişeyle takip eden mahalle sakinleri ise yoğun çaba sarf eden itfaiye ve orman ekiplerine su ve meyve ikramında bulundu.

Öte yandan, ekiplerin çalışmaları ve yanan evler dron kamerasıyla havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
