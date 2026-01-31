Haberler

Ünlülerle Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

