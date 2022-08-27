Ambarlı Limanı'na uyuşturucu operasyonu: 12.3 milyon adet 'Captagon' hap ele geçirildi İstanbul Ambarlı Limanı'ndaki konteynere yapılan baskında 2 ton 91 kilogram ağırlığında toplam 12.3 milyon adet 'Captagon' diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ambarlı Limanı'na uyuşturucu operasyonu: 12.3 milyon adet 'Captagon' hap ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Ambarlı Limanı'ndaki konteynere yapılan baskında 2 ton 91 kilogram ağırlığında toplam 12.3 milyon adet 'Captagon' diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu organizatörü yabancı uyruklu şahıs ise yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

Ticaret bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı limanına gelen ve transit olarak yurtdışına götürülecek olan konteynere operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda konteyner içerisinde 2 ton 91 kilogram ağırlandığı toplam 12.3 milyon adet 'Captagon' diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir şahıs ise, havalimanından yurtdışına kaçmak isterken yakalandı. Ekiplerin operasyonla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.