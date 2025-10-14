İstanbul Ambarlı Limanı'nda 1,7 ton kokain sergilendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürütülen ortak operasyonda ele geçirilen 1,7 ton kokain, İstanbul Ambarlı Limanı'nda sergilendi.

Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan "fosil unu" yüklü konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince riskli olarak değerlendirilerek yakın takibe alınmıştı. Gerçekleştirilen kontrollerde, fosil ununa emdirilmiş şekilde 1,7 ton kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilmişti. Konuya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında alınan kontrollü teslimat kararı sonrası konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibiyle Barcelona Limanı'na ulaştırılmış, İspanya'da gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldikleri anda suçüstü yakalanmıştı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda ise 65 milyon TL değerinde 105 kilo esrar ele geçirilmişti.

Ambarlı Limanı'nda sergilendi

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Ambarlı Limanı'nda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına sergilendi. Çuvallara doldurulan uyuşturucu maddeler dron ile görüntülendi. - İSTANBUL