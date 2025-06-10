İstanbul Adalet Sarayı'nda Şiddetli Rüzgar Bariyerleri Devrerek 2 Personeli Yaraladı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı meydanında, şiddetli rüzgar nedeniyle tedbir amaçlı konulan bariyerlerin devrilmesi sonucu 2 adliye personeli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Adalet Sarayı meydanında tedbir amaçlı bulunan bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 personel ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Meydanda tedbir amaçlı bulunan bariyerler, personel etrafından yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi.
Biri kolundan, diğeri bacağından yaralanan 2 personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerince diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.
2 personelin yaralandığı olayda bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı görüldü. - İSTANBUL