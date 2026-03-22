İstanbul'da bayram dönüşü mesaisi: Trafikte uzun kuyruklar oluştu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu bayramın son günü itibarıyla yoğunlaştı. Özellikle akşam saatlerine doğru artan araç sayısı nedeniyle kentin ana giriş arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu Yakası'ndan İstanbul'a giriş yapmak isteyen çok sayıda araç, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu üzerinde yoğun bir trafik oluşturdu. Özellikle gişelerde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Otoyol üzerindeki bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı görüldü. Bayram trafiği yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı