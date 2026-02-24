Haberler

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Nisan'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
