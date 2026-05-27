İsrail, Lübnan'da Zahrani Nehri'nin güneyini savaş bölgesi ilan etti

İsrail ordusu, Lübnan'daki Zahrani Nehri'nin güneyini savaş bölgesi ilan ederek bölge sakinlerine evlerini terk etme çağrısı yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana saldırılarda can kaybının 3 bin 269'a, yaralı sayısının ise 9 bin 840'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Zahrani Nehri'nin güneyini savaş bölgesi ilan etti. Ordu, "Nehrin güneyindeki tüm bölgeler savaş bölgesi olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullanarak, Zahrani Nehri'nin güneyindeki tüm sakinlerin evlerini terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Can kaybı 3 bin 269'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 269'a, yaralı sayısının ise 9 bin 840'a yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail bugün yaklaşık 50 Lübnan kasabası, köyü ve bir şehir için tahliye emri yayınlanmıştı. - BEYRUT

