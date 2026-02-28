Haberler

İran'daki ilkokul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 85'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 85'e ulaşırken, 92 öğrenci de yaralandı. Olay sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ve ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula yönelik saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 85'e yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde sabah saatlerinde İsrail ve ABD tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaşıyor. İran basını, saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, son yaptığı açıklamada saldırıda 92 öğrencinin yaralandığını belirtmiş, okulda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
'Barışa yakınız' dedi, saatler sonra saldırı başladı! Umman Dışişleri Bakanı'ndan hayal kırıklığı mesajı

"Barışa yakınız" dedikten saatler sonra saldırı başladı
İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor

Trump'ın beklediği olmadı! Sokaklara dökülmeye başladılar