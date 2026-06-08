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İsrail medyası: "İsrail, İran'a yönelik saldırılarını durduruyor"

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İsrail medyasına göre üst düzey bir yetkili, İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların ise devam edeceği belirtildi.

İsrail medyasına göre; üst düzey bir yetkili, "İsrail, Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durduruyor" dedi.

İsrail ile İran arasında dün akşam başlayan karşılıklı saldırılar uluslararası kamuoyunu tedirgin etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından İran'dan gelen "İsrail'e saldırılar sona erdi" açıklaması gerginliği azalttı. İsrail medyasına göre; üst düzey bir yetkili, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu öne sürdü. İsrailli yetkili, "İsrail, Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durduruyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar ise önümüzdeki günlerde tüm şiddetiyle devam edecek. Yerleşimlerimize ve sivillerimize yönelik saldırılar sürerse Dahiye'yi de bombalayacağız" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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