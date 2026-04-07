İsrail'in Tahran saldırısında bir sinagogda geniş kapsamlı hasar oluştu

İsrail ordusu, Tahran'daki Horasaniye Sinagogu'na yakın bir alanda düzenlenen ve geniş kapsamlı hasara yol açan saldırının sorumluluğunu üstlendi. Olayda sinagogun tamamen yıkıldığı belirtilirken, sivil savunma ekipleri enkazda arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken bu sabah başkent Tahran'da bir sinagog yakınlarına saldırı düzenlendi. Yerel basın, ilk incelemelere göre saldırıda Horasaniye Sinagogu'nun "tamamen yerle bir olduğunu" açıkladı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Olayda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Saldırıda oluşan hasar ve muhtemel can kaybına yönelik değerlendirmeler sürüyor. İran'daki yarı resmi Mehr Haber Ajansı, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek, olayda sinagogun bitişiğindeki bir binanın hedef alındığını savundu. İbadethanenin bulunduğu sokağın dar mimarisi ve bölgedeki binaların birbirine bitişik olması nedeniyle olayda çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail, saldırının sorumluluğunu üstlendi

İran basınının iddialarından sonra İsrail basınına konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, saldırıda sinagogun hedef alındığına ilişkin iddiaları reddetti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise daha sonra yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi. IDF açıklamasında, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nda görevli bir komutanın hedef alındığı kaydedilirken, ibadethanede oluşan hasar nedeniyle üzüntü duyulduğu kaydedildi. - TAHRAN

