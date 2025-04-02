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İsrail Suriye'de Hava Saldırılarına Devam Ediyor

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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'a hava saldırıları düzenledi. Hedeflerde Hama'daki askeri havaalanı ve Humus'taki T-4 Hava Üssü bulunuyor.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'a da hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'a da hava saldırıları düzenledi. Suriye basını, İsrail'in Hama kentindeki askeri havaalanını ve Humus'taki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu daha önce başkent Şam'ın Barzeh Mahallesi'ndeki bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgeyi hedef almıştı. Saldırılarda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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