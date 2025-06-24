İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Yüksek Alarm Dengesi: Hala Tehlike Var

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İran-İsrail arasındaki ateşkesin ardından IDF'in yüksek alarmda kalma talimatı verdiğini açıkladı. Savunma operasyonları sırasında 100'ün üzerinde mühimmat kullanıldığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin İran-İsrail arasında ateşkes kararına varılması sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Genelkurmay Başkanı, IDF'in yüksek alarm durumunda kalması talimatını verdi, hala bir tehlike var" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İran-İsrail arasındaki çatışmada ateşkes kararı alınmasının ardından son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Defrin, "IDF, savaş öncesi belirlediği hedeflerine tamamıyla ulaştı. Genelkurmay Başkanı, IDF'in yüksek alarm durumunda ve ateşkesin ihlaline karşı güçlü bir karşılık verebilmek için teyakkuzda kalması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

"İsrail uçakları 100'ün üzerinde mühimmat kullandı"

IDF Sözcüsü, "İsrail Hava Kuvvetleri, gece boyunca Tahran'da düzenlediği saldırılarda 100'ün üzerinde mühimmat kullanarak İran ordusuna ait onlarca hedefi vurdu. Saldırılar, Savunma İnovasyonu ve Araştırma Örgütü (SPND) nükleer proje karargahını ve İran'ın başkentindeki silah üretim sesislerini hedef aldı" dedi. "İran'ın batısında İsrail'e yaylım atışı hazırlıkları tespit ederek tehdidi ortadan kaldırmak için çalıştık" diyen Defrin, hava saldırılarının derhal ateşlemeye hazır 8 balistik füze fırlatma rampasını vurduğunu aktardı.

"Hala bir tehlike var"

Defrin, "İsrail-İran arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte sivillere yönelik yönergelerde bir değişiklik yok. Talimatları takip etmeye devam etmelisiniz, hala bir tehlike var" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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