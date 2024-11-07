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İsrail Savaş Uçakları Beyrut Havalimanı Yakınlarında Bombardıman Gerçekleştirdi

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Havalimanı Yakınlarında Bombardıman Gerçekleştirdi
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İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırılar sonucunda havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez ülkenin hava trafiğini riske attı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bölgelere bir dizi ağır bombardıman gerçekleştirdiği bildirildi. Yaşanan patlamalar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Havalimanının faaliyette olduğu sırada piste yalnızca metrelerce uzaklıkta meydana gelen patlamalar amatör kameralara yansıdı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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