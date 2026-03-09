Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 486'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 486'ya yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise bin 313'e ulaştığını ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı