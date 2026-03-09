Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486'ya yükseldi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 486'ya yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise bin 313'e ulaştığını ifade etti. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı