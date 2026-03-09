Haberler

Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486'ya yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise bin 313'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 486'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 486'ya yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise bin 313'e ulaştığını ifade etti. - BEYRUT

