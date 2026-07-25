Haberler

İsrail ordusundan Batı Şeria’da Filistinlilere ait evlere baskın: 70 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü Batı Şeria’da dün Nablus kenti yakınlarındaki Tel köyünde yaşanan olayların ardından gece boyunca Filistinlilere ait birçok adrese baskın düzenlendiğini ve en az 70 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da dün Nablus kenti yakınlarındaki Tel köyünde yaşanan olayların ardından gece boyunca Filistinlilere ait birçok adrese baskın düzenlendiğini ve en az 70 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail, işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da yasa dışı İsrailli yerleşimciler, İsrailli güvenlik güçleri ve Filistinliler arasında dün Nablus kenti yakınlarındaki Tel köyünde yaşanan olayların ardından bölge genelinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca gerçekleştirilen baskınlarda 70'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını, yüzlerce Filistinlinin ise sorgulandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, olayın yaşandığı Tel köyüne baskın düzenlendiğini ve 40'tan fazla Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi. İsrailli kaynaklar ise 80 Filistinlinin sorguya çekildiğini açıkladı. Ayrıca İsrail askerlerinin Cenin kenti yakınlarında 300'den fazla adreste baskın düzenlediği ve Ramallah, Tulkerim, Beytüllahim, El-Halil dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde birçok Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrailli yerleşimciler ve güvenlik güçleri, dün Tel köyünde aynı aileden 4 kişiyi infaz etmişti. Olayın ardından bölgede çıkan çatışmada 1'i asker, 1'i yerel güvenlik görevlisi olmak üzere 2 İsrailli hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İsrailli yerleşimciler bölgede Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış, çevre köylerdeki evler ve tarım arazilerini ateşe vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aca eski valiye makamında 300 bin lira verdiğini iddia etti

O isim konuştu, ortalık yangın yeri: Parayı makamda elden verdim!
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor

Vasiyeti yerine getirilemiyor
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak