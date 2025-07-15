İsrail Ordusunda İntihar Vakalarında Artış

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Son 2 hafta içinde İsrail ordusunda 3 asker intihar etti. İntihar girişimlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsrail ordusunda son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti.

İsrail ordusunun başta Gazze Şeridi olmak üzere bir çok ülkeye yönelik saldırıları devam ederken, ordu içerisinde intihar vakalarında artış yaşandı. İsrail ordusunda son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, son intihar vakasının İsrail'in güneyindeki bir eğitim üssünde yaşandığı belirtilerek, bir askerin kendini silahla vurduğu ve ağır yaralandığı aktarıldı. İntihar girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IDF tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ise dün ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü 2 askerin daha intihar şüphesi ile hayatını kaybettiği bildirilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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