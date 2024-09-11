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İsrail ordusu UNRWA'ya ait okulu bombaladı, 14 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait El Jaouni Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait El Jaouni Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 341. günde sürdürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan ve yerinden edilen 5 bin sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait El Jaouni Okulu'nu hedef aldığı bildirildi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaşamını yitirenler arasında UNRWA çalışanlarının da yer aldığı vurgulandı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okulu ve barınma merkezini bombaladığı kaydedildi. Açıklamada, Gazze'de sivillere yönelik katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma ve tüm uluslararası örgütlere soykırım suçunun ve Gazze'de akan kanın durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusundan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada ise, İsrail Hava Kuvvetleri'nin "Hamas'a ait bir komuta kontrol merkezini hedef aldığı" iddia edildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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