Gazze'deki son İsrailli esirin cenazesi bulundu

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cenazesine ulaştı. 24 yaşındaki polis memurunun cenazesi, Gazze Şehri'nin doğusundaki bir mezarlıkta bulundu. Başbakan Netanyahu, bu durumu 'İsrail için olağanüstü bir başarı' olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir olan Ran Gvili'nin cenazesinin bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir olan 24 yaşındaki polis memuru Ran Gvili'nin cenazesine ulaştı. Ordu, Gvili'nin cenazesinin Gazze Şehri'nin doğusundaki bir mezarlıkta tespit edildiğini aktararak, gerekli kimlik tespit işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Gvili'nin cenazesinin cenaze töreni için İsrail'e doğru yolda olduğunu açıklayan ordu, Gvili'nin ailesine konu hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Gvili, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'e teslim edilemeyen son rehine olarak biliniyor. Gvili'nin cenazesinin bulunmasının ardından Hamas, tüm sağ ve ölü olan rehineleri İsrail'e teslim etmiş oldu.

"Herkesi geri getireceğimize söz verdik ve herkesi geri getirdik"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gvili'nin cenazesinin geri getirilmesinin "İsrail için olağanüstü bir başarı" olduğunu belirterek, "Herkesi geri getireceğimize söz verdik. Ben söz verdim ve herkesi geri getirdik. Rani, İsrail'in kahramanıdır. İlk giren, son çıkan oydu. Geri döndü" dedi.

İsrail ordusu yaklaşık 250 mezarı açtı

İsrail ordusu, Gvili'nin cenazesini bulabilmek için arama yapılan mezarlıktaki yaklaşık 250 mezarı açtı ve inceledi. Gvili'nin cenazesinin diş ve parmak izi yöntemleri ile teşhis edildiği aktarıldı. İsrail ordusunun tüm naaşları yeniden mezarlara defnedeceği ifade edildi. - TEL AVİV

