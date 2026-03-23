İsrail: "Yukarı Celile bölgesinde dün ölen sivil, dost ateşi sonucu hayatını kaybetti"

İsrail ordusu, dün Yukarı Celile bölgesinde Hizbullah saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İsrailli sivil Ofer Moskowitz'in dost ateşi sonucu öldüğünü bildirdi.

İsrail'in Yukarı Celile bölgesinde dün düzenlenen Hizbullah saldırısında öldüğü açıklanan Ofer Moskowitz'e ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Yukarı Celile bölgesinde meydana gelen olayda Moskowitz'in Hizbullah'tan gelen roket saldırısı sonucu değil, dost ateşi nedeniyle öldüğünü bildirdi.

"Top mermilerinin açısı yanlış hesaplanmış"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, "Bu çok üzücü bir olaydır. Ofer Moskowitz, tamamen vatandaşları korumayı amaçlayan bir operasyon sırasında kendi güçlerimizin ateşi sonucu hayatını kaybetti" dedi.

IDF açıklamasında, "İlk inceleme bulguları, Moskowitz'in Güney Lübnan bölgesinde görev yapan kuvvetlere destek amacıyla gerçekleştirilen topçu ateşi sonucu öldüğünü gösterdi. Ailesi bu konuda bilgilendirildi. Komutan, olay sırasında planlama ve ateşin uygulanmasında bir dizi ciddi operasyonel hata ve eksikliğin ortaya çıktığını belirtti. Top mermilerinin açısı yanlış hesaplanmış ve gerekli prosedürlere uygun olarak kullanılmamıştı. Bu nedenle, 5 mermi düşman hedefleri yerine Misgav Am sırtlarına isabet etti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Yukarı Celile bölgesine dün Hizbullah tarafından tanksavar füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA), saldırının ardından iki aracın yandığını ve araçlardan birinden cansız beden çıkarıldığını açıklamıştı. - TEL AVİV

