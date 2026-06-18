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Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 İsrail askeri öldü

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu. Olayın Hizbullah tarafından yerleştirilen bir patlayıcıdan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldürüldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar sırasında 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı ifade edildi. İsrail medyası, ilk bilgilere göre olayın Hizbullah tarafından daha önce yerleştirilen patlayıcı cihazın askerlerin Litani Nehri kıyısından geçtiği sırada infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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