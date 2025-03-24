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İsrail Ordusu, Kızılhaç Binasına Ateş Açtı

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İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir binaya ateş açtı. Ordunun açıklamasında, binanın kime ait olduğunun bilinmediği belirtildi. Kızılhaç, saldırıyı kınadı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait binaya ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'deki Refah kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait binaya ateş açtı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin şüphelileri tespit ettiği ve tehdit algıladıktan sonra binaya ateş açtığı ifade edildi. Ateş açıldığı sırada binanın kime ait olduğunun bilinmediği aktarılan açıklamada, "Herhangi bir yaralanma rapor edilmedi, ancak bina hafif hasar gördü. Yapılan incelemenin ardından kimlik tespitinin yanlış olduğu ve binanın Kızılhaç'a ait olduğu ortaya çıktı" denildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ICRC saldırıyı şiddetle kınadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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