İsrail ordusu, İsrail'e füze fırlatılması ihtimaline karşı ülke genelinde sirenlerin çalındığını belirterek, halka koruma altındaki bölgelere yakın olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
